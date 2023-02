No li ha fet falta gaire a Puigcerdà i la Cerdanya per recuperar la millor versió de la Festa del Trinxat. Dos anys després, la cita ha omplert aquest dissabte al vespre el menjador de gala creat al poliesportiu amb un miler de comensals. Els organitzadors de l'Ajuntament van penjar el cartell de complet assolint la xifra màxima que pot acollir l'esdeveniment.

En la preparació de la festa, que té un pressupost de 60.000 euros, hi han pres part quinze restaurants de Puigcerdà i deu de la resta de Cerdanya, així com sis pastisseries, vint cuiners, cinquanta cambrers ajudats per un equip de voluntaris. També hi han treballat els alumnes del cicle de Gastronomia de l’institut Pere Borrell de la capital cerdana. La Festa del Trinxat ha aplegat veïns de tota la vall, autoritats locals, comarcals i el conseller de Salut, Manel Balcells en representació del Govern.

La Festa del Trinxat l’organitza l’Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme i compta amb la col·laboració de Cuina Pirinenca de Cerdanya, la Fundació Adis, la Caixa, Artesanies Carlit, l’IDAPA i la Diputació de Girona.