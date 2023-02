La direcció general de Protecció Civil ha realitzat aquest matí a les vegueries de l’Alt Pirineu i l’Aran i Lleida un nou sistema d’alertes a la població a través de missatges pel telèfon mòbil. A partir de les onze els veïns del Pirineu així com els usuaris de telefonia mòbil que durant el moment de la prova eren de pas pel territori han rebut un senyal d’alarma als dispositius.

A partir de les onze del matí els telèfons han començat a sonar amb un to diferent a l’habitual de trucada de cada terminal. Això ha alertat especialment els usuaris perquè no identificaven el so com a propi ni, en la immensa majoria, sabien que la Generalitat faria avui aquesta prova. El senyal no ha arribat de manera massiva a la mateixa hora sinó que els telèfons han anat sonant diferenciadament, de manera que no s’ha generat una sensació d’esdeveniment públic sinó que cada veí del Pirineu ho ha viscut en la seva intimitat. Això si, de seguida ha estat motiu de converses en botigues, bars, via pública i centres de treball.

L’alarma anava acompanyada d’un avís d’«Alerta de Protecció Civil» i una informació essencial sobre el tipus d’emergència, la zona afectada i les instruccions que cal seguir per afrontar-la. Els usuaris havien de clicar el banner de l’alarma per apagar-ne el so. Una vegada feta aquesta primera acció, el sistema ha ofert als usuaris dels terminals una enquesta que ha de servir a Protecció Civil per conèixer l’abast de la prova i la seva incidència real en la població.

El nou sistema de contacte amb la població es tracta d’una eina «innovadora i molt útil» que es farà servir en cas d’emergències greus al territori i sigui necessari donar instruccions concretes «al màxim» de població possible «en el mínim temps possible», segons la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany. Després d’aquesta primera prova al Pirineu i les comarques de ponent, la Generalitat ha anunciat que entre els mesos d’abril i maig realitzarà altres proves a la resta del país. Així, el dia 12 d’abril es farà a les comarques de les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i l’Alt Penedès; el dia 27 d’abril els tocarà a la població de les comarques de Girona i Catalunya Central;i el dia 31 de maig serà el torn per al veïns de les comarques de Barcelona.

En paral·lel al sistema d’alarmes, la Generalitat ha obert un portal web a la pàgina de Protecció Civil per donar informació d’aquest sistema d’alertes així com els detalls necessaris per seguir les recomanacions com ara quins telèfons reben aquestes alertes de forma automàtica i un tutorial pel cas que calgui configurar els terminals.