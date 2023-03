L‘entitat ecologista Cerdanya Acció pel Clima ha presentat davant l’Agència de Residus de Catalunya una denúncia per l’estat de l’abocador al camí de la Vinyola de Puigcerdà. L’entitat ha elevat una queixa pel que considera l’empitjorament d’un terreny municipal en el qual des de fa anys el mateix Ajuntament hi aboca runa i deixalles. Des del consistori han remarcat que són coneixedors de la situació i que no tan sols els treballadors municipals el van buidant sinó que alhora ha obert un procés de licitació perquè una empresa externa en faci un manteniment permanent.

Cerdanya Acció pel Clima argumenta que han «presentat una denúncia a l’Agència de Residus de Catalunya per negligència greu de l’Ajuntament de Puigcerdà en la gestió de les deixalles i els residus dipositats als terrenys municipals del pla d’Enveig; Hem investigat una mica i ens hem assabentat que antigament en aquesta ubicació s’hi trobava l’heliport de Puigcerdà i que, per tant, és propietat d’aquest. Sense saber-ne els motius i sense resposta de l’administració, l’Ajuntament de Puigcerdà hauria estat abocant residus de tots tipus i sota cap control mediambiental en aquest abocador improvisat». Igualment, el grup apunta que «sabem que l’oposició de govern municipal ja ho va denunciar fa més de dos anys, però la situació, lluny de solucionar-se, no ha canviat, sinó al contrari. Se’n va fer una neteja l’any 2021, però a hores d’ara l’acumulació de deixalles és totalment inadmissible. Aquestes són ben visibles des del mateix camí i des de la via del tren; En la denuncia presentada, hem demanat que d’una vegada per totes es netegi i es clausuri aquest abocador il·legal de forma definitiva i exigim que l’Ajuntament que es comprometi a portar a terme el procés de reciclatge necessari per al tractament dels residus existents».

L’equip de govern municipal ha fet una reserva econòmica de 40.000 euros per una partida del pressupost que ha de servir per contractar una empresa que gestioni els residus de l’abocador. Així ho va fixar en un dels últims plens municipals de l’any passat per tal de restaurar els terrenys.