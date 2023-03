L’Hospital Comú de Cerdanya a trobat nou director mèdic. Després d’unes setmanes amb un procés obert de selecció pel càrrec, el centre hospitalari ha anunciat l’arribada d’un nou alt responsable de l’equipament que, a més, s’adequa a una de les seves grans especialitzacions: la medicina especialitzada de muntanya.

El càrrec de director mèdic de l’Hospital de Cerdanya l’ocuparà en els pròxims dies Salvador Sarrà, el qual h a estat fins ara director assistencial de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Segons han explicat des del mateix Hospital de Cerdanya, el doctor Salvador Sarrà és llicenciat en medicina i cirurgia per Universitat Rovira i Virgili, URV, i s’ha especialitzat en urgències i en medicina de muntanya, un camp sobre el qual el centre puigcerdanès és referència dins el sistema sanitari català per l’assistència i, alhora, el programa anual de formació amb cursos d’àmbit internacional. Igualment, Sarrà posseeix diversos postgraus relacionats amb la gestió hospitalària que han sumat en les seves opcions per ocupar la vacant a ulls de la direcció del centre mèdic cerdà. Justament des de la direcció de l’equipament han desitjat «molta sort i èxit en la seva nova responsabilitat a l’Hospital de Cerdanya». Salvador Sarrà ha estat director assistencial de l’Hospital Universitari de Reus en els últims cinc anys. Va ocupar-ne el càrrec l’any 2018. També hi ha desenvolupat el càrrec de director del servei d’urgències.

L’Hospital de Cerdanya va obrir en el darrer trimestre de l’any passat un procés de selecció per substituir l’anterior directora mèdica, Maria Arenas, la qual va renunciar al lloc després d’ocupar-lo un any i mig. En aquest mesos d’interinatge, les funcions de director mèdic les ha portat a terme el director general adjunt de l’Hospital, Xavier Conill. Entre les tasques que assumirà Sarrà hi ha les de planificar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats mèdiques de l’entitat, segons han apuntat des del centre, amb el caràcter fronterer del servei a Cerdanya.