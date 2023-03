L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat una nova fase en el procés de construcció del Centre Cívic i Esportiu, un edifici que està cridat a convertir-se en un dels principals equipaments de la capital cerdana. Els operaris han començat la construcció de la primera planta amb la instal·lació de la coberta i l’estructura superior de l’edifici. El projecte ja ha suposat una aportació econòmica per part del consistori d’un milió d’euros.

La construcció del Centre Cívic i Esportiu de Puigcerdà té dues finalitats. D’una banda, ampliar les instal·lacions del complex del Poliesportiu, adjacent al nou edifici. I de l’altra, dotar la vila d’un equipament social polivalent que actualment no té. En aquest sentit, pobles agregats del terme municipal com ara Age i Vilallobent sí que tenen centres cívics sorgits del reaprofitament d’edificis com ara les antigues escoles, però Puigcerdà no té un edifici gran per acollir les entitats i les activitats de gran format en un espai interior. Tant és així que en el primer pis que s’està construint ara s’hi farà una sala polivalent de gran format.

L’alcalde de Puigcerdà ha remarcat que es tracta d’una de les inversions més importants del consistori en els últims anys i ha assegurat que en les pròximes fases de construcció l’aportació més que doblarà l’actual milió invertit. La voluntat tant de l’Ajuntament com dels gestors del Club Poliesportiu és que algunes de les instal·lacions del nou equipament puguin entrar en funcionament en paral·lel a les fases finals de l’obra com ara el gimnàs que s’ha de fer a les plantes inferiors. En aquesta línia, el projecte municipal estableix que «la planta semisoterrada aculli usos esportius i que la planta primera tingui un ús social i cultural, amb una sala polivalent diàfana per a la realització de diferents activitats lúdiques, culturals i esportives». El disseny del futur Centre Cívic i Esportiu de Puigcerdà s’ha vist modificat respecte al plantejament inicial perquè en un principi preveia la creació d’un amfiteatre amb grada retràctil al primer pis. Aquesta opció, però, va quedar descartada arran de la compra del Casino Ceretà per part del mateix Ajuntament.