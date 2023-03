La ruta cultural i turística El Camí dels Bons Homes, que travessa les comarques de l’Arieja, la Cerdanya i el Berguedà, es consolida com un dels referents al territori pel que fa a l’oferta d’oci natural. Els gestors de l’itinerari, que segueix la fugida dels càtars des del santuari de Montsegur al de Queralt, van registrar durant l’any 2022 més de 63.000 consultes als mitjans de difusió propis i van sumar més 1.100 excursionistes als dos comptadors que hi ha al camí. Es tracta de xifres que evidencien la recuperació de la ruta després dels anys de pandèmia i situen aquest itinerari, pioner al Pirineu per la seva proposta transversal, com un dels pilars de la seva oferta.

El balanç anual del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes identifica la ruta com un dels principals recursos turístics i naturals del territori. ♦Durant l’any 2022 la web del Camí va registrar un total de 63.261 visites, amb una concentració principal els mesos de juny, amb 10.000 visites, juliol i agost, amb unes 7.000 respectivament. Pel que fa al segon indicador que mesura la popularitat de la ruta, el dels ecocomptadors situats a Feners i el santuari de Queral, on acaba la ruta, el Consell Regulador va registrar durant l’any passat un total de 6.193. D’aquests excursionistes que van passar per aquests dos trams de la ruta, la immensa majoria van ser comptats al santuari de Queralt. Així, el sensor situat al terme de l’itinerari va registrar 5.049 excursionistes. Això no equival a viatgers que fessin tot el camí des de Montsegur, sinó que com a mínim en van fer el tram final. En aquest sentit, aquest comptador no és representatiu de tota la ruta, però una referència fiable per saber els excursionistes que fan tota la ruta és la de Feners. Per aquest punt hi van passar 1.144 caminadors, una xifra que coincideix amb els que compta l’Arieja. La xifra manté la tendència dels últims anys i ha estat considerada positiva pel Consell Regulador.

El Camí dels Bons Homes, creat el 1995, ha consolidat la vinculació amb els sectors privats del territori, i aquest últim exercici el va tancar amb la col·laboració de 45 empreses.

El Consell Regulador prepara les noves Caminades Conscients

El Consell Regulador del Camí dels Bons Homes està en vies de presentar nous productes vinculats a la ruta càtara que posaran el focus en la salut i el benestar. Així, a més de les rutes circulars que també es poden fer a l’entorn de les dotze etapes de què consta el Camí, el Consell fomenta un nou producte que, sota el nom de «Caminades conscients», vol remarcar els avantatges del paisatge en la salut. En aquesta línia, la marca Camí dels Bons Homes posarà en marxa –primer al Berguedà i després també a la Cerdanya en la mesura que es trobin nous recursos econòmics– sis rutes curtes pels millors racons naturals escollits per terapeutes del territori. En aquestes Caminades Conscients es planificaran sessions de meditació i reflexió relacionades amb l’entorn natura. Ara com ara les rutes es fan al Berguedà perquè el seu finançament ha vingut de la Diputació de Barcelona.