L’estació de Masella ha tancat la temporada d’esquí nocturn amb un balanç de 27.000 aficionats en dinou vespres. Aquestes xifres suposen una mitjana de 1.421 esquiadors per cada sessió, la qual cosa evidencia que aquesta serà una campanya excepcional perquè comporten 345 aficionats més per nit que els 1.076 que va registrar la temporada 2017 2018, considerada pels gestors turístics com una de les millors de la història en la indústria de l’esport blanc.

El balanç estadístic de la temporada d’esquí nocturn ha empès els responsables de Masella a fer-ne una valoració positiva:«el domini esquiable de nit, inaugurat la temporada 2013 2014, és una experiència amb molt bona acceptació. Els més de 27.000 esquiadors que han gaudit del domini esquiable nocturn aquesta temporada, són una bona mostra de que és una oferta turística consolidada». En la temporada 2017-2018 Masella va rebre 28.000 esquiadors, mil més que en l’actual campanya però oferint fins a 26 sessions, set més que aquesta temporada. El fet que el dia es vagi allargant i que en les pròximes setmanes es realitzarà el canvi d’hora empeny l’estació a donar per acabada la temporada de neu sota els focus. L’oferta ha constat de deu quilòmetres amb 13 pistes, sis remuntadors actius amb un desnivell de 420 metres per dins del bosc, segons han remarcat des de l’estació. Les oficines han activat el forfet de Primavera per esquiar el tram final de campanya.