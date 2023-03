L’Oficina Jove de Cerdanya subvencionarà part del curs de monitor de lleure als joves locals. Des d’aquest òrgan del Consell Comarcal han anunciat la convocatòria d’un curs de monitor en format presencial i intensiu pel mes d’abril, del dia a u al 30 a càrrec de l’Escola lliure del sol a Ger. El preu del curs és de 200 euros. Segons han detallat des de l’Oficina Jove, «la formació que rebran serà vivencial, amb metodologies que posen a les persones participants al centre i que permetrà aprofundir en el món de l’educació en el lleure amb una mirada crítica i transformadora». Igualment, els tècnics comarcals de Joventut han apuntat que «el curs de monitor té com a principal objectiu preparar a l’alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 18 anys».