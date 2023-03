Els banys termals de Llívia han superat el període de proves i s’han incorporat definitivament a l’oferta estable d’activitats d’oci i salut del turisme a Cerdanya. Després d’unes setmanes amb l’entrada gratuïta, l’Ajuntament ha establert ja un horari amb quadrant de serveis i tarifes per a un equipament que està cridat a convertir-se en els pròxims anys en un dels referents de l’oferta termal a la vall.

Els banys termals de Llívia, situats al Parc de Sant Guillem, obren de les onze del matí a les set de la tarda amb una tarifa de set euros pels adults i 4,5 euros pels infants fins a dotze anys i els padrins a partir de 65. Igualment, el consistori ha establert un format d’abonament que permet comprar un tiquet de deu sessions per 48 euros així com un bitllet que uneix banys i cultura i permet passar per les termes i el Museu Municipal per nou euros. Els banys també ofereixen un espai de sauna que costa dos euros la mitja hora. Amb aquest nou règim de servei, els Banys de Llívia s’incorporen a l’oferta termal del turisme de Cerdanya amb els de Dorres, també a tocar de Llívia i Puigcerdà; els de Llo i de Sant Tomàs, ja al Conflent. Els de Llívia ofereixen noaranta places en tres piscines petites i una quarta amb forma octogonal més gran.

Els banys de Sant Guillem ja van realitzar un primer període de proves el setembre de l’any 2020 amb una aigua que aleshores es va situar a 30 graus de temperatura. Com que els tècnics no van aconseguir que arribés més calenta a les basses provinent directament de la veta trobada, l’equip de govern municipal va optar per acabar d’escalfar-la fins els 38 graus amb l’ajuda d’una instal·lació d’energia solar. Amb aquesta escalfor les basses ja poden acollir banyistes també a l’hivern, un fet bàsic per a la consolidació de la proposta. Quan es va trobar la veta a uns 250 metres de fondària, l’any 2018, els tècnics van calcular que estava a 47 graus i que podria arribar a la superfície a 38. Per afrontar el nou servei, l’Ajuntament va contractar l’any passat un equip de personal que s’ocupa de la gestió dels visitants i el manteniment de les instal·lacions.