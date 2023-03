La delegació d’Òmnium Cultual de Cerdanya ha convocat pe aquest diumenge dia 12 de març un acte que sota el nom «Dones nouvingudes a la Cerdanya. Repes i oportunitats» vol analitzar la realitat de les dones que decideixen establir-se a la vall i l’escenari laboral i social que s’hi troben. L’activitat comptarà amb la participació de cerdanes de nova generació que explicaran la seva experiència sota el guiatge de la peridista alt-urgellenca Eva Clausó. Així, des d’Òmnium han argumentat que «volem reflexionar conjuntament amb dones que han vingut a viure a la Cerdanya. Conèixer quins camins les han dut fins aquí, si ha estat per elecció personal, familiar, per feina o per les giravoltes que dona la vida. Dones que han vingut de Catalunya, de l’estat espanyol o d’arreu del món». L’acte es farà a les cinc de la tarda a l’Arxiu Comarcal de Cerdanya, situat al passeig 10 d’Abril de Puigcerdà.