El Consell Comarcal de Cerdanya ha posat en marxa la nova Escola d’Emprenedoria, un entorn de formació professional destinat a ajudar els cerdans que volen estrenar o millorar negocis a la vall. L’Escola d’Emprenedoria ha arrencat amb els primers usuaris de diversos sectors econòmics i les primeres sessions d’assessorament especialitzat a la seu del mateix Consell.

L’Escola d’Emprenedoria té com a principal objectiu ajudar els empresaris locals que volen executar noves idees de negoci, ja siguin joves emprenedors o no, a analitzar els mercats del seu sector, emfatitzar el valor afegit de la nova empresa i informar i ajudar els empresaris a accedir als programes de subvencions de les administracions.

Les sessions obertes de l’EP es fan de manera itinerant, de manera que ja n’ha organitzat a Bellver de Cerdanya i, aquesta última setmana, a la seu del Consell de Puigcerdà. El format que ofereix el nou centre és el de sessions de formació obertes sobre temàtiques concretes, com ara una d’econòmica a càrrec de l’expert Manuel Sánchez celebrada aquesta setmana passada. En les jornades, els participants estudien el comportament de mercats, com ara l’agroalimentari i el turístic, per tal de saber el marge de negoci de cada projecte empresarial. En la formació també s’inclou l’aprenentatge del francès, atesa la possibilitat d’ampliar els projectes empresarials a l’altre costat de la frontera estatal.