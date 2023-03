La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha llançat un avís sobre la qualitat de les concentracions d’aigua superficial a la capçalera del Segre al seu pas per la Cerdanya, i més específicament a l’entorn de Llívia i Puigcerdà. Un estudi de la CHE, l’ens responsable de la gestió de l’aigua a tota la conca de l’Ebre i els seus rius afluents a la península Ibèrica, apunta que l’aigua del Segre no està en bon estat entre Llívia i l’aiguabarreig del riu Querol i Segre, als límits municipals de Puigcerdà i Queixans pel costat occidental.

L’estudi de la Confederació, presentat en el marc d’un debat promogut pel moviment Confluència per una Cerdanya Sostenible, remarca que l’aigua presenta en aquest tram marcadors biològics en mal estat. Entre els marcadors més crítics hi ha els que indiquen la presència de plantes microscòpiques com ara les diatomees. Sobre això, el cap de l’Oficina de Planificació Hidrològica de la CHE, Miguel Ángel García, ha argumentat que «la mateixa anàlisi sobre pressions i impactes que tenim al pla hidrològic sobre cada massa d’aigua en superfície ens està indicant que tenim presions significatives puntuals amb depuracions i contaminació de l’agricultura i la ramaderia». La mala qualitat de l’aigua en aquest entorn ja va ser detectada per la mateixa Confederació l’any 2015 i des de llavors no ha millorat. En aquesta línia, l’informe fa referència a «abocaments» i «males olors» per part de la Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), així com per «aigües residuals urbanes». Aquests abocaments urbans i ramaders a l’aigua del Segre provoquen contaminació comprovada per nutrients i elements orgànics i una contaminació probable de tipus microbiològica, segons apunta l’anàlisi. Aquest escenari ha comportat que la mateixa Confederació hagi catalogat l’estat de l’aigua del Segre en aquest tram amb un «risc alt» i ha proposat tant a les autoritats locals com a l’Agència Catalana de l’Aigua un pla d’actuació. Així, com a mesures que demana la CHE per resoldre aquesta situació, hi ha l’«optimització i millora de la Depuradora d’Aigües Residuals de Puigcerdà» i el «sanejament i depuració» de les aigües a Llívia. La Confederació ha establert un període de temps fins al 2027 perquè els responsables nacionals i locals de la gestió de l’aigua eliminin els factors contaminants. Miguel Ángel García ha apuntat que «seguirem vigilant com evoluciona la situació en el pròxim cicle de planificació perquè la pressió no incrementi i es posi en risc la massa d’aigua». La qualitat de l’aigua a la resta de la Cerdanya, des del riu Aravó o Querol fins a l’Aransa, és bona.

El Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència Catalana de l’Aigua tenen previst aquest any encarregar projectes per construir noves depuradores, entre d’altres termes, a Puigcerdà i Queixans.