Bellver de Cerdanya disposa d’un nou element turístic i de dignificació del patrimoni cultural. L’Ajuntament ha instal·lat un nou sistema d’il·luminació en un tram de muralla de més de 250 metres de longitud.

El nou sistema de llums permet veure el mur des de la via de comunicació principal i des de gran part de la població, segons ha apuntat el mateix consistori. Amb el nou enllumenat, «es vol donar importància a aquest element històric tant per donar-lo a conèixer a la població com als visitants i passants, i incentivar així la presència turística al poble i vetllar per la seva conservació», segons ha explicat l’Ajuntament. Els focus permeten variar el color de les muralles il·luminades en funció del dia. En aquest sentit, pel Dia Internacional de la Dona el mur va lluir de color lila.