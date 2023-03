L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat aquesta última setmana la fase d’execució de les obres de remodelació dels carrers Font d’en Lleres i Mosquera de Puigcerdà, a la primera anella que volta el nucli antic de la capital cerdana. Segons ha explicat el mateix consistori, els treballs consisteixen en el fressat del ferm existent, l’aixecament de tapes i embornals de les xarxes subterrànies del vial, la col·locació de noves reixes, la econstrucció de les voreres, la pavimentació de nou dels dos carrers amb aglomerat asfàltic i la renovació de la senyalització horitzontal per la gestió del trànsit de vehicles.

L’actuació urbanística sobre aquesta part de la vila compta amb una memòria valorada dels treballs redactada pels Serveis Tècnics Municipals aprovada durant l’any 2022. En base a aquesta memòria, l’Ajuntament de Puigcerdà va adjudicar les obres a l’empresa Pasquina SA el mes de novembre de l’any passat, per un import de 93.170 euros. Des del cosnistori han remarcat que l’execució del projecte comporta talls de trànsit i limitacions a l’entrada i sortida dels garatges i aparcaments que hi ha als vials. Els carrers Font d’en Lleres i Mosquera comuniquen la principal via d’entrada al nucli antic, l’avinguda Catalunya, amb la zona del Parc Shierbeck i l’estany i el vessant de llevant del puig on hi ha el cementiri i el Museu Cerdà. Els dos carrers actuen de vies de descongestió del trànsit del centre.