Les temperatures primaverals, o estivals en trams del dia, que registra aquesta última setmana el Pirineu ha obligat les estacions d’esquí nòrdic a pràcticament considerar acabada la temporada i, alhora, està complicant també la continuïtat a les estacions d’esquí alpí. Aquestes tampoc no poden aprofitar les nits de gelades per fabricar neu a causa de la situació de sequera.

Les estacions d’esquí nòrdic donen per pràcticament acabada la temporada d’hivern, després que la pujada dràstica de les temperatures dels darrers dies hagi desfet bona part de la neu que quedava als circuits. La de Guils-Fontanera és la única del Pirineu Central que encara ofereix circuits per fer amb raquetes a cotes altes i l’alt-urgellenca de Sant Joan de l’Erm està oberta per serveis turístics. Els caps de setmana, també els ofereixen a les cerdanes de Lles i Aransa. Mentre, les instal·lacions de Tuixent–la Vansa estan tancades pels particulars i amb la neu produïda que tenen a la base encara acullen aquesta setmana alguns grups escolars. Davant d’aquesta situació, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d’Esquí Nòrdic, Imma Obiols, ha dit que la temporada d’enguany ha estat una mica «decebedora», ja que la falta de neu ha influït negativament en l’afluència d’esquiadors a algunes pistes de fons. Així, tot i que esperaven poder-la allargar tot el mes de març gràcies a les precipitacions que van caure a finals de febrer, la altes temperatures, que en els darrers dies s’han situat per sobre dels 20 graus, els han obligat a «tancar d’un dia per l’altre». Obiols ha explicat que encara que hi hagués una nevada en els pròxims dies o setmanes, la incidència del sol és més elevada en aquesta època i, per tant, aquesta es fondria ràpidament.

A les estacions d’esquí alpí de la Molina i Masella treballen aquests dies més que mai en la gestió de la neu que conserven principalment en zones on no hi toca el sol. Amb tot, l’aigua que genera la neu desfeta pel sol esdevé gel a la nit creant clapes que dificulten l’esquí. Port del Comte es manté tancanda a l’espera que baixi el termòmetre.