La Cerdanya està de moda entre els organitzadors d’esdeveniments musicals i culturals de l’estiu. Els responsables del festival White Summer que des de fa una dècada ambienta l’oferta musical i gastronòmica de la Costa Brava han anunciat el desembarcament a Cerdanya en la pròxima edició d’aquest 2023 amb, de moment, un espai propi dins del Summerfest Cerdanya.

El festival White Summer, que l’any passat va rebre 75.000 assistents, serà el pròxim estiu a Cerdanya com a oferta complementària del Summerfest. El festival celebrat fins l’estiu passat a la masia Can Gelabert de Pals és en vies de trobar un nou emplaçament a la Costa Brava i, en aquesta tessitura, els seus responsables han avançat que la seva proposta de música i oci serà també al Pirineu: «ens alegra comunicar que aquest estiu, de manera extraordinària, portarem la màgia del White Summer al Village del Summerfest Cerdanya, que se celebrarà del 17 al 26 d’agost a la Cerdanya; Les entrades ja estan a la venda i ens agradaria veure-us». El comunicat de l’empresa organitzadora, encapçalada per l’empresaria Miryam Cuatrecasas, ha remarcat que continua buscant un nou emplaçament a la Costa Brava per celebrar-hi l’edició de l’estiu. Pel que fa al nou espai que crearà a Puigcerdà, l’empresa ha apuntat que encara és aviat per explicar-ne els detalls. El White Summer ha plantejat a la Costa Brava durant una dècada un espai de concerts, espectacles, gastronomia i empreses emprenedores de roba, artesania o complements. En la última edició, amb una durada de 24 dies , va fer una aposta especial vers el públic familiar assolint la xifra de 9.000 assistents menors, a més de 60 espais gastronòmics i 180 expositors de marques.

Tres marques a la comarca

Amb l’arribada de la proposta del White Summer, la comarca suma una tercera referència en els món dels festivals d’estiu, amb el Summerfest Cerdanya que es va celebrar a Puigcerdà l’any passat i el Cerdanya Music Festival, que l’últim estiu es va traslladar a Llívia després d’estrenar-se fa dos anys a Alp.