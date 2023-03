El Sindicat de l’Habitatge de Cerdanya ha fixat entre les seves línies estratègiques la creació d’una borsa de treball que posi en contacte persones que busquen una llar amb propietaris conscienciats amb la problemàtica que viu la comarca i no vegin el lloguer com un negoci turístic. El nou organisme, avalat i sota l’empara del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha arrencat a la Cerdanya amb una base heterogènia i ha establert un grup de comunicació que ja acumula uns 400 seguidors a les xarxes socials i una quarantena al grup de missatges per telèfon.

El Sindicat de l’Habitatge de Cerdanya, que es va començar a formar fa un any i mig, ha saltat a la feina pública amb un pla estratègic que té com a primer horitzó les eleccions municipals del mes de maig. El grup té previst, en fase inicial, activar campanyes per contactar amb altres sindicats de llogateres de les comarques veïnes o de l’àmbit del Pirineu, com ara una als Pallars, i, de cara a les eleccions municipals, per establir contacte amb les administracions. L’objectiu de les trobades amb ajuntaments o Consell Comarcal és conèixer els Plans d’Ordenació Urbana (POUM) dels municipis i, doncs, les possibilitats que ofereixen per obrir més l’accés a l’habitatge.

En l’àmbit organitzatiu, el nou Sindicat de l’Habitatge de Cerdanya s’ha marcat com a objectiu informar i conscienciar la població dels seus drets en matèria d’habitatge; reclamar l’administració que compleixi els seus deures i competències en aquest àmbit; informar arrendadors i agències immobiliàries de les seves obligacions «per tal de combatre les especulacions, els abusos immobiliaris i les pràctiques fraudulentes»; i proposar «alternatives d’habitatge digne i ètic que posi en contacte llogateres i arrendadores», segons han explicat des del mateix sindicat. En aquest sentit, la proposta planteja la creació d’una borsa ètica d’habitatge deslligada de les que proposen les administracions i que neixi de la mateixa societat. El projecte neix del concepte «el poble és qui pot salvar el poble» i, així doncs, es marca com a repte fer aflorar els propietaris d’habitatges buits que estan disposats a oferir-los a un preu de lloguer raonable al qual hi pugui aspirar un treballador mitjà de la comarca. En aquest sentit, el projecte vol trencar la dinàmica majoritària a la Cerdanya entre els propietaris de pisos i cases, els quals prefereixen llogar per temporada turística a preus més alts amb els quals els cerdans no poden competir. La borsa ètica d’habitatge posarà en contacte també, per exemple, famílies amb masos abandonats que els cedeixin a canvi d’arreglar-los o altres associacions dedicades a l’habitatge com ara Reviure les Valls, de l’Alt Urgell. Aquesta dinàmica permetria afrontar la problemàtica de l’accés a l’habitatge «sortint del debat i el paradigma de la construcció i el turisme», segons han explicat des del sindicat.

El suport del Sindicat de Llogateres de Catalunya al nou Sindicat d’Habitatge Cerdanya suposa l’accés, per part de la nova entitat cerdana, a una organització amb una trajectòria de lluita social amb més de 3.200 afiliades, dotze sindicats a tot el país, quatre persones que treballen assalariades i un nucli central de 130 afiliades, segons les dades de la institució.

Des del sindicat han apuntat que «el projecte neix de la necessitat, però també de l’optimisme, de creure que es pot treballar per la Cerdanya i que podem crear un futur per a la comarca; creiem que tota la classe treballadora que vol viure a la Cerdanya ho podrà fer malgrat que els sous siguin els que siguin; volem que la comarca deixi de ser el pati del darrere de Barcelona».