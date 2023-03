La plataforma SOS Pirineus ha entrat una instància a l’Ajuntament de Bellver en la qual demana al consistori que «actui d’ofici iniciant un expedient per depurar les eventuals responsabilitats derivades de l’intent -reiterat i fallit- d’incloure Ca l’Alay al catàleg de masies i el gir posterior cap a un cobert agrícola (que no se sustenta)» segons ha comunicat l’entitat ecologista. La plataforma ecologista avisa l’Ajuntament que fa aquestes peticions «amb l’objectiu de no haver d’iniciar un camí contenciós adicional».

SOS Pirineus ha desvelat en un comunicat una carta del departament d’Agricultura de la Generalitat al Síndic de Greuges en la qual insta l’exregidor Joan Porta a retornar una subvenció de 25.000 euros per una plantació que havia de fer 2,16 hectàrees i que en realitat en feia 0,32. Sobre això, el mateix Porta ha declinat fer declaracions. La carta del departament d’Agricultura exposa que la superfície destinada al conreu «no ha assolit la viabilitat de l’explotació amb un valor de renta unitària de treball (RUT) modulada igual o superior al 35% de la renda de referència» i que «no ha mantingut els requisits qe van permetre justificar l’inici del pla d’empresa amb anterioritat». Per tot això, el cap del servei de coordinació territorial a Lleida del departament exposa que «la segona certificació de l’ajut de primera instal·lació de joves es fa a zero i s’inicia el procediment de revocació de l’ajut corresponent i reintegrament de l’import de l’ajut corresponent a la primera certificació que es va fer al 2020».

Per SOS Pirineus aquest fet fa caure l’argument que la construcció de Porta, a la finca de Ca l’Alay, sigui un cobert agrícola i demana a l’Ajuntament que efectuï «les accions necessàries i es prenguin amb rigor les mesures oportunes per tal d’enderrocar Ca l’Alay i restaurar l’entorn». No ha estat possible per aquest diari parlar amb l’alcaldessa, Laia Serra, a fi de conèixer la posició de l’Ajuntament.