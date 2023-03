El projecte «Banys de bosc al Pirineu i Terres de Lleida» que ofereix la Diputació de Lleida en col·laboració amb els ens locals amb la participació d’un bosc de Cerdanya i un de l’Alt Urgell ha rebut el premi de l’escola de turisme CETT-Alimara, adscrita a la Universitat de Barcelona, en la categoria Through Experiences. Aquest guardó turístic premia els productes, serveis o accions de màrqueting i comunicació d’organitzacions que apel·len la sensibilitat i generen una experiència inspiradora, emocional o motivacional en l’àmbit de l’ecoturisme.

El projecte «Banys de Bosc» es pot experimentar a la Cerdanya a l’Avetosa de Riu, l’espai natural d’avets centenaris més gran de Catalunya. A l’Alt Urgell es pot fer al Bosc de Pallerols de la vall de Sant Miquel, en l’àrea del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Al Solsonès també es pot experimentar l’activitat al bosc del Camí del Vermell, als peus de les Serres d’Odèn Port del Comte. El projecte es va crear l’any passat amb una zona forestal per cada comarca de la demarcació. Segons han explicat des del Patronat de Turisme de la Diputaicó de Lleida, «els «Banys de bosc» és un terme vinculat als boscos terapèutics o guaridors i el benestar de les persones que consisteix a recórrer pausadament, en silenci, un bosc o zones arbrades no transitades, parant atenció als cinc sentits». Per la selecció dels tretze entorns forestals que formen el projecte el Patronat «va tenir en compte un conjunt de criteris únics, entre els quals les facilitats d’accés, que ofereixen itineraris amb recorreguts curts d’un màxim de deu quilòmetres i que les rutes, si és possible, siguin circulars i disposin de senyalització amb marques de GR, PR o similars», segons han argumentat des de l’ens turístic.

En aquesta edició dels Premis CETT-Alimara es van presentar diverses candidatures, entre les quals hi havia entitats del sector turístic, hoteler, gastronòmic, i d’altres sectors vinculats al turisme que van realitzar l’acció de promoció turística durant l’any 2022 o principis de 2023. L’acte de lliurament dels premis, creats l’any 1984, s’ha fet aquest dijous a l’Hotel Alimara de la ciutat de Barcelona. El premi compta amb la col·laboració de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i el departament de Cultura.