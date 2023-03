L’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya de la Fundació Hospital de Puigcerdà que gestiona l’atenció primària de la comarca ha anunciat la constitució del Grup motor de salut comunitària. Segons els responsables de l’ens sanitari, que gestiona també la residència Sociosanitària de Puigcerdà, el nou equip de treball te com a objectiu fer un diagnòstic de salut de la població de la Cerdanya.

El nou Grup motor de salut comunitària se suma al projecte «Envelliment Km.0» que lidera el Consell Comarcal de Cerdanya. Des de l’Àrea Bàsica de Salut han apuntat que amb els dos programes «aconseguirem fer un estudi d’allò que vol i necessita la nostra població». De moment la iniciativa se centrarà en la població major de 65 anys, per la qual cosa l’ens mèdic ha fet una crida a la població a participar en una enquesta a les instal·lacions sanitàries de la comarca i, alhora, portada a terme de manera itinerant per una tècnica. El nou equip coordina els centres d’atenció primària de la comarca a fi efecte, entre d’altres finalitats, de potenciar la promoció de les activitats de salut que s’organitzen. L’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya atén a una població d’unes 18.000 persones oferint serveis de medicina de família i infermeria, odontologia, treball social i pediatria.

En aquest marc de la gestió de l’atenció mèdica, la Fundació Hospital de Puigcerdà també ha anunciat la creació del grup de Promoció de la Salut, en el qual hi ha representats els col·lectius de medicina, infermeria, treball social, benestar emocional, nutrició, fisioteràpia i higiene bucodental, segons ha enumerat la mateixa Fundació. Els objectius d’aquest equip són «millorar la promoció de la Salut de la nostra població;Compartir informació sobre Promoció de la Salut;Identificar actius en salut;Potenciar habilitats per a la vida; Fomentar l’envelliment saludable;Treballar en l’empoderament de les persones i la població i promocionar entorns saludables», tal com ha explicat l’ens mèdic cerdà. En aquest sentit, l’ABS s’ha proposat reforçar l’atenció enfocada a la vida saludable com a prevenció a les malalties.