El procés tan sols el pot aturar una intervenció dels governs de l’estat i la Generalitat

Dos dels grans factors que influeixen en la gentrificació és el gran pes que te en l’economia local la construcció i el turisme, partint de la base que, a més, els dos sectors estan vinculats perquè la construcció de cases és pràcticament tota destinada a la segona residència. En aquest escenari, les dades evidencien que la Cerdanya construeix sis vegades més obra nova que la mitjana nacional, amb dotze habitatges per cada mil habitants, i que el 80% del negoci total del parc empresarial comarcal anual està dedicat directament al turisme. L’estudi assenyala l’accés a l’habitatge com un dels grans eixos de la problemàtica a la comarca perquè l’encariment del sostre nou fa de retruc que també s’encareixi el de lloguer. Els propietaris de pisos es veuen més atrets per lloguers de temporada més cars que, alhora, els permet tenir l’habitatge més controlat. Els autors de l’anàlisi veuen un futur a curt i mig termini sense resolució perquè les solucions han de venir donades des de les administracions, quan més superiors millors ja que els ajuntaments, segons afirmen, no tenen eines per aturar els creixements municipals. El fre del procés de gentrificació l’ha de posar l’estat i la Generalitat, segons els autors de l’estudi.