Ajuntament de Puigcerdà, Consell comarcal de Cerdanya, i departament de Cultura de la Generalitat han presentat aquest dimecres l’edifici del futur Arxiu Comarcal de Cerdanya, un equipament que ha de substituir l’actual seu de l’Arxiu ja obsolet tal comfa anys que apunten els seus responsables. L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira; el president del Consell Comarcal, Isidre Chia; el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Cultura, Enric Cobo, i la directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Erola Simon.

El nou edifici s’ha de començar a construir l’any que ve en un solar municipal de l’avinguda dels Torreons de Puigcerdà, al límit entre el nucli urbà i la zona industrial. La Generalitat ha previst una inversió inicial de 2,5 milions d’euros que han de servir per aixecar un edifici de tres plantes funcional, actualitzat a les tècniques de l’arxivística moderna i obert a la població amb espais per actes i esdeveniments culturals. El futur Arxiu comarcal de Cerdanya, que ha d’acabar acollint els dipòsits dels 17 municipis de la comarca amb el de la capital al capdavant, tindrà una capacitat de 80.000 caixes en un espai d’emmagatzematge de 8.000 metres lineals. Aquesta xifra multiplica per vuit els actuals 1.000 metres lineals de què disposa avui a l’equipament a l’antic edifici dels Dominics del Passeig 10 d’abril de Puigcerdà. El nou equipament també disposarà de sales d’emmagatzematge de documents digitals. En aquest sentit el delegat del departament de Cultura, ha afirmat que l’Arxiu de Cerdanya ha estat un dels primers concebuts tenint en compte el final dels documents en paper.

El futur Arxiu Comarcal de Cerdanya, amb una zona verda nova a la façana de ponent, també disposarà d’una sala específica para fotografies que tindrà les condicions de temperatura i humitat que requereixen aquest tipus de document, condicions que actualment no compleixen els espais de l’actual arxiu. L’obertura del nou equipament està prevista per l’any 2025, i en aquest moment la Cerdanya podrà recuperar la documentació que té dipositada a l’arxiu comarcal de l’Alt Urgell a causa de la manca d’espai. Igualment s’ha dissenyat amb un vestíbul que tindrà un accés independent i que doncs, podrà obrir també en dies festius quan l’arxiu sigui tancat per acollir activitats culturals. Els seus impulsors van explicar que també han ideat l’equipament pensant en les visites dels escolars, i en aquest sentit el representant de la Generalitat ha afirmat que l’accés d’escoles i grups a l’equipament cultural és un dels factors clau per a la concepció de l’arxiu com un espai que no tan sols per desar documents sinó que també com a promotor la cultura local.