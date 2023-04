Pista avall en la foscor esquiant d’oïda

L’entitat CaixaBank i l’estació d’esquí de Masella han organitzat aquesta setmana una activitat amb clients de l’entitat consistent a tenir un primer contacte amb l’esquí sense visió. La selecció de clients de CaixaBank han gaudit de l’experiència de provar la pràctica d’esquí alpí per a persones invidents de la mà de Jon Santacana i Miguel Galindo, una parella d’esportistes amb una trajectòria consolidada al circuit internacional.

Santacana, que és esquiador amb discapacitat visual, i Miquel Galindo, el seu guia, han atès a peu de pistes els clients de l’entitat financera. Després de les presentacions, els participants van començar «una classe pràctica de com és la sensació d’esquiar amb una discapacitat visual, tècniques per a una correcta esquiada en aquestes circumstàncies, posició del cos i les cames, entre altres detalls», segons han explicat els organitzadors. La jornada va incloure també una xerrada als clients dintre de les instal·lacions de l’estació d’esquí «amb l’objectiu d’apropar i conscienciar de la seva feina, valor, esforç i superació». L’acte es va tancar amb un dinar a peu de pista on tots els assistents van poder compartir anècdotes, experiències i curiositats amb els protagonistes de la jornada. CaixaBank ha explicat que Jon Santacana, nascut l’any 1980, va ser diagnosticat de malaltia de Stargardt, d’origen genètic, amb cinc anys. Un cop superat l’impacte inicial, la seva motivació el va portar a convertir-se en un referent de l’esquí paralímpic espanyol, on va guanyar nou medalles als Jocs Paralímpics d’Hivern entre els anys 2002 i 2018. A més, ha aconseguit disset medalles en el Campionat Mundial d’Esquí Alpí entre els anys 2009 i 2017. Des del 2002 fa equip amb Miguel Galindo, el seu guia, qui va saber adaptar-se a la perfecció amb Jon, amb qui va seguir aconseguint èxits fins a convertir-se en una de les parelles històriques de l’esport paralímpic espanyol. Junts han participat en quatre Jocs Paralímpics.

L’esquiador Miguel Galindo ha explicat a Regió7 que l’experiència de guiar un company invident «és molt diferent de tot el que he fet en l’àmbit esportiu perquè al final has de fer equip amb una altra persona, amb la qual has d’empatitzar molt. I tot això combinat amb el vessant esportiu de competició, perquè al final el que volem és anar una mica més enllà de la pràctica de l’esquí i guanyar». Galindo ha remarcat que «la relació amb l’altre és clau, hi has de tenir afinitat i saber en tot moment què necessita; l’has de guiar sense risc i, doncs, al final hi ha una simbiosi entre les dues persones que és molt especial perquè aquest és un esport de risc». L’esquiador guia ha emfatitzat que «som com el pilot i el copilot de ral·lis; hem de donar informació molt precisa perquè, en esquí de competició, donem una sèrie d’informació que ha de ser molt precisa i en el moment adequat». Pel que fa a les activitats de promoció amb públic general, Miguel Galindo ha argumentat que «es tracta d’accions molt importants perquè la gent pot experimentar sensacions molt fortes; ningú no s’ho espera. Baixar lliscant per una superfície que no coneixes és una sensació molt forta, i en aquest sentit això ens ajuda a conscienciar de la importància de l’esquí i de l’esport de persones amb discapacitats; la gent se sorprèn molt. Som un esport minoritari i hem fet un treball enorme per donar-lo a conèixer».

L’entitat bancària és patrocinador oficial del Comitè Paralímpic Espanyol i forma part del pla ADOP d’ajuda per a esportistes d’elit amb discapacitat des de l’any 2019. L’entitat financera va decidir «convertir-se en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol amb l’objectiu de vincular-se estratègicament amb aquest segment d’esport i convertir-se en una referència del sector al mateix temps que col·labora activament per posicionar mediàticament els esportistes d’elit i vincular els valors que traslladen els diferents atletes de l’equip espanyol amb els de l’entitat».

Gràcies a aquest acord, l’entitat organitza activitats com la de Masella amb l’objectiu de «posar en marxa campanyes de difusió per donar a conèixer l’esport paralímpic i els seus esportistes, afavorir un major coneixement de les seves fites esportives i dels valors que impregnen cadascuna de les seves accions».

Per tot això, l’entitat CaixaBank «és considerada la segona marca més rellevant de l’esport paralímpic al nostre país, després de la Fundación ONCE, segons el baròmetre de patrocini esportiu elaborat per SPSG Consulting», tal com ha apuntat aquesta mateixa entitat.