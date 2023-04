Els gestors del Parc Natural del Cadí-Moixeró han llançat un avís sobre la presència al seu entorn protegit d’un nou insecte invasor. Es tracta de la xinxa americana del pi, Leptoglossus occidentalis en el seu nom científic. Segons han explicat els responsables de l’ens, «és una espècie invasora procedent de l’oest dels Estats Units que deuria arribar amb carregaments de fusta o com a polissó en vaixells o avions». La xinxa americana del pi mesura entre 1,6 i 2 centímetres i té un característic dibuix dorsal i una gran capacitat de volar, segons han informat des del parc. Els biòlegs i tècnics del Parc del Cadí han remarcat que «es considera plaga perquè pot afectar extensions de coníferes o vivers forestals, en atacar les gemmes i les llavors quan es formen». Això és així perquè la xinxa americana s’alimenta de la saba de brots, pinyons i pinyes en etapa de formació, per la qual cosa afecta directament el procés de germinació. Aquest insecte invasor se sol refugiar dins les cases els mesos d’hivern i fred, sovint en colònies nombroses. Els censos que han realitzat els equips de seguiment arreu del país n’han detectat en algunes zones del Berguedà i de la Cerdanya, així com també en altres comarques com l’Alt Empordà, Garrotxa, el Maresme, el Pallars Sobirà, el Bages i Osona.