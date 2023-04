El certificat Biosphere és un certificat internacional que reconeix i valida el turisme sostenible. L'Institut de Turisme Responsable (RTI) manté un acord amb Espanya per poder desenvolupar l'Agenda2030 a través del certificat Biosphere. Diverses localitats catalanes participen i són membres de la comunitat Biosphere, per tal d'aconseguir complir les expectatives envers una societat sostenible.

L'empresa familiar Cerdanya Ecoresort destaca per la seva política mediambiental, per les seves accions socials i de governança i per tenir l'empresa d'allotjaments més sostenible d'Espanya. L'empresa es troba a Prullans i està formada per un hotel de 4 estrelles, un aparthotel, un càmping amb bungalous i parcel·les, una agència - empresa d'activitats i el Verger Cerdà, una granja amb base en la permacultura. Aquesta empresa té més de 70 anys d'història i està al peu de canó, treballant per ajudar a combatre els problemes mediambientals i socials que més preocupats ens tenen en els últims anys, segons Hosteltur.

David Isern Casanovas, actual director i nét dels fundadors, ha creat el projecte 'Social Cerdans'. A través de les monedes 'eco-social' podem contribuir amb una ONG. Si vas al seu allotjament amb transport públic o amb cotxe elèctric, per exemple, guanyes monedes 'eco-socials' i després les pots posar en la guardiola de l'ONG de l'allotjament. L'empresa converteix aquestes 'socialcerdans' en donatius.

D'aquesta manera s'ensenya i es premia als clients per la seva col·laboració amb el medi ambient i la sostenibilitat. Una manera divertida i pràctica de valorar i fer que els clients agafin hàbits per tal de mantenir el nostre ecosistema en condicions òptimes per viure-hi. El medi ambient l'hem de cuidar entre tots i aquest sistema és el primer pas per actuar i conscienciar als visitants.

Una altra de les atribucions positives que ha fet l'actual director, David Isern Casanovas, de Cerdanya Ecoresort és fer que es treballi de manera horitzontal sense una jerarquia piramidal. D'aquesta manera totes les aportacions són escoltades per igual i si són acceptades en els cercles de presa de decisions doncs es porten a terme.