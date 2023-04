La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez, han presentat aquest dilluns a la Seu un nou full de ruta que sota el nom l’«Estratègia del Pirineu» vol arribar a la població com un projecte per desenvolupar l’economia local més enllà del turisme residencial que avui n’expulsa els joves. El pla de l’Executiu passa per la posada en marxa de catorze projectes «transformadors» per garantir un «futur sostenible» dividits en vuit eixos temàtics.

Vilagrà i Fernàndez han exposat davant els representants del territori un «full de ruta» amb un «segell i identitat propi» basat en la participació i el treball coordinat de totes les administracions. El pla ha de beneficiar les comaques de Val d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. El primer gran eix de treball serà el de l’habitatge, sobre el qual el Govern ha promès executar un Pla territorial sectorial d’habitatge amb, van apuntar els consellers, 2.693 pisos socials fins l’any 2042. En aquest eix, el Govern també ha anunciat el reforç de les oficines d’habitatge de cada comarca per tal d’incedir en les problemàtiques concretes de cada vall de la serralada. La resta d’eixos són el coneixement; una mobilitat pròpia;la innovació agroalimentària; un turisme regeneatiu i sostenible; l’esport com a generador de riquesa i salut;i les energies renovables. El Govern preveu aprovar el projecte «Estratègia pel Pirineu» en la reunió del dia onze d’abril i posteriorment redactarà un pla d’acció que es posarà en marxa fins el 2030. Vilagrà i Fernàndez, que van rebre una protesta a l’entrada de la sala la Immaculada per part de membres de la plataforma Stop JJOO i ha titllat d’ «operació de maquillatge», «inacabada» i una «presa de pel» la proposta, van remarcar que el pla sorgeix d’un procés participatiu. En aquest procés de participació sobre el territori, celebrat el segon semestre de l’any passat, es van celebrar quatre reunions telemàtiques sectorials i trobades presencials a Pont de Suert, Tremp, Puigcerdà, Berga i la Seu d’Urgell.