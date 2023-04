El departament d’Educació i l’Ajuntament de Puigcerdà han anunciat que aquest estiu portaran a terme el projecte de reforma de l’institut Pere Borrell, l’únic públic d’ensenyament secundari de la comarca, que , amb una inversió de 600.000 euros, l’ha de fer un edifici més eficient.

L’actuació a l’edifici del Pere Borrell s’iniciarà una vegada acabin les classes de l’actual curs i se centraran principalment en la substitució de la coberta. Es tracta d’una obra llargament demanada per la comunitat educativa del Pere Borrell perquè l’estat de la teulada presenta avui problemes de goteres i mals tancaments tèrmics. En aquest sentit, la renovació no tan sols permetrà reparar els desperfectes sinó que farà de l’edifici un bloc energèticament més eficient i sostenible, segons han remarcat des del consistori. Les obres tenen un termini d’execució d’uns quatre mesos, de manera que per bé que els tècnics miraran d’avançar-les el màxim possible durant les vacances escolars per no afectar l’activitat docent, amb tota probabilitat alumnes i professors conviuran amb les bastides i els operaris com a mínim fins a l’octubre. Amb tot, les classes es podran portar a terme amb tota normalitat, tal com ha remarca el mateix Ajuntament. L’Institut Pere Borrell de Puigcerdà té uns set-cents alumnes de la capital cerdana i, també, de la resta de la comarca que hi arriben diàriament a través de diverses línies de transport escolar des de Llívia fins a Bellver. Bona part dels joves dels municipis de Lles, Montellà i Martinet, Prullans i també un gruix del mateix Bellver fan la secundària a l’institut de la Seu d’Urgell. Per oxigenar l’institut Pere Borrell, l’Ajuntament de Puigcerdà i la comunitat educativa del municipi han demanat al departament d’Educació que converteixi l’escola Alfons I en escola institut.

La renovació del Pere Borrell forma part d’un paquet d’inversions que també inclou l’escola Bac de Cerdanya d’Alp, amb una inversió de 568.319 euros, l’Institut Escola d’Oliana, amb 312.933 euros, l’Institut Aran de Vielha, amb 126.029 euros i l’Institut de la Pobla, amb 568.266 euros.