Les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat tancaran la temporada d'hivern aquest Dilluns de Pasqua amb un total de 838.000 visitants. Són les persones que han visitat les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll des de desembre fins a abril. Aquesta xifra significa un manteniment al respecte la de l’any passat, amb un lleu augment de l’1%.

L’estació de La Molina, a la Cerdanya, ha registrat 324.000 visitants. Les xifres d’afluència en aquesta estació queden prop d’un 8,1% per sota de les de la temporada passada. Pel que fa al domini esquiable d’Alp 2500, ha acollit fins a 55.800 visitants, un 9,9% menys que la temporada anterior.

Al Ripollès, l’estació de muntanya de Vall de Núria tanca la temporada de neu amb un total de 97.995 persones visitants, el qual representa un creixement del 10,3% respecte la temporada 2021-2022. Quant als forfets venuts, fins a 30.635 persones usuàries han adquirit el forfet de dia. L’activitat a Vall de Núria no s’atura i les seves instal·lacions i un variat programa d’activitats continuaran en servei diàriament durant la resta de l’any, com és habitual.

L’estació més oriental, Vallter, ha acollit fins a 52.396 persones, un 52,6% menys que la temporada anterior. Aquesta dada reflecteix les condicions meteorològiques menys favorables al Pirineu oriental. Tot i així, s’han venut fins a 42.173 forfets i 10.208 entrades al parc lúdic i l’activitat del telecadira continua obert fins el 10 d’abril per a qui vulgui gaudir de la gastronomia des del mirador de la Costa Brava.

L’estació de muntanya de l’Alta Ribagorça, Boí Taüll, ha registrat una temporada històrica amb l’increment d’afluència més important d’entre els equipaments del grup, amb la visita de fins a 172.702 persones. Això ha suposat un creixement del 29,5% respecte l’hivern 2021-2022.

Pel que fa a les estacions del Pallars, Espot ha rebut la visita de 67.763 persones i ha tingut un augment dl 3,2% respecte l’any passat. L’estació de Port Ainé ha acollit fins a 123.226 visitants, el qual ha suposat un creixement del 3,3% respecte la temporada anterior.

El president d’FGC, Antoni Segarra, ha valorat la temporada amb satisfacció: "Ha estat un any de bona neu al Pirineu occidental, malgrat a l'oriental la precipitació ha estat més moderada. Tot i això, hem pogut assegurar un nombre de jornades d'esquí similar a les mitjanes dels últims anys. El nostre client ha seguit visitant-nos i això ens ha fet aconseguir unes bones dades en el global de les estacions d'FGC". Segarra ha afegit que "continuem treballant amb la ferma convicció de convertir les nostres estacions de muntanya en autèntics centres de dinamització econòmica del territori, seguint una línia clara i diàfana: l'acompliment del nostre Pla d'Acció Climàtica 2030. Aquest és el nostre full de ruta en matèria de sostenibilitat empresarial, amb la clara voluntat de fer un pas ferm endavant i adoptar un posicionament més dinàmic en la gestió".

Competicions d’alt nivell internacional

Les estacions d’esquí i muntanya d’FGC han seguit apostant per la competició d’alt nivell en els seus equipaments amb tres grans campionats de nivell mundial. D’una banda, l’estació d’Espot ha acollit els Campionats del Món FIS de Para Esquí Alpí, del 20 al 29 de gener, on al llarg de deu dies van reunir prop d'un centenar d'esquiadors i es van realitzar set proves. L’estació de La Molina ha estat seu del Campionats del Món FIS de Para Snowboard, que es va fer del 8 al 17 de març i va reunir una setantena d’atletes de 21 països. Les dues estacions demostren temporada rere temporada el seu compromís amb l’esport adaptat a favor de tots aquells atletes amb discapacitat que gaudeixen competint a la neu.

D’altra banda, l’estació de Boí Taüll, del 27 de febrer al 5 de març, ha estat la seu dels ISMF World Championships Skimo 2023. Com a novetat, s’ha adoptat per primer cop el format olímpic, atès que l'skimo esdevindrà esport olímpic als Jocs de Milà-Cortina 2026. S’hi van disputar cinc proves: esprint, individual, vertical, relleus i equips, i hi van participar uns 400 esquiadors, de 24 equips.

També cal destacar que enguany Vallter i La Molina han estat dos finals d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2023. Un any més, dues estacions d’FGC han estat protagonistes d’aquest espectacle esportiu d’alta muntanya.

Equipaments turístics per a tot l’any

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils donaran per finalitzada la temporada d’esquí 2022–2023 aquest dilluns dia 10 d'abril amb la mirada posada en l’estiu.

L’oferta d’activitats d’estiu és diversa i per a tots els públics: viatges panoràmics en remuntador a diferents punts de les estacions, ideals per a contemplar el paisatge; sortides de senderisme per l’entorn dels Parcs Naturals als quals donen accés aquests remuntadors; rutes de ciclisme de carretera o de muntanya en circuits traçats per a tots els nivells, i activitats d’un perfil més lúdic i familiar a la base de les estacions per al gaudi en família d’un dia a l’alta muntanya.