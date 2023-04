La Seu d’Urgell ha posat en marxa l’esdeveniment «Primavera de Lletres», un cicle dedicat al món literari que aquest any proposa més d’una trentena d’activitats fins al mes de juny. El regidor de Cultura de l’Ajuntament alt-urgellenc, Carlos Guàrdia, ha apuntat que, «un any més, amb el nom de «Primavera de Lletres», s’agrupen presentacions de llibres, tallers, exposicions, el cicle Llegendària i les activitats, pròpiament, de la Diada de Sant Jordi, entre molts altres esdeveniments, per fomentar i gaudir del plaer de la lectura i l’escriptura». En aquesta línia, ha apuntat que el cicle «ens ofereix diferents propostes de diversa tipologia, distribuïdes per la Seu i impulsades per institucions, entitats i col·lectius que contribueixen a una primavera literària de molta qualitat». El cicle ha previst per al dimarts 18 d’abril, a les vuit del vespre a la sala la Immaculada, la sessió de poesia en viu a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella.