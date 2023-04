L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya reformarà un dels racons més coneguts i visitats del nucli antic: el conegut com a plaça del Portal perquè és on hi havia una de les antigues entrades principals de la muralla i la torre de la presó, un dels símbols arquitectònics del poble. La restauració s’activarà en el marc del projecte de pressupostos participatius.

L’equip de Govern municipal ha anunciat que «el projecte que ha obtingut més vots en la votació dels primers pressupostos participatius de Bellver de Cerdanya ha estat el de la torre de la presó i la pujada de Joan Alay. Aquesta proposta ha estat la més votada, amb el 23% dels vots». Una altra proposta que ha rebut el suport dels veïns per rebre’n una partida pressupostària ha estat la de parcs infantils, amb el 18,3% vots. En total el consistori ha rebut 356 vots. Així, des de l’Ajuntament han apuntat que «el projecte de la torre de la presó i pujada de Joan Alay destacava que aquest indret és una de les entrades més boniques i que atrau molts visitants del nucli antic. Aquesta pujada, necessita una millora per què la gent pugui pujar bé per les escales. També es proposava restaurar la torre de la presó i així tenir un motiu més per visitar i gaudir del nucli antic de Bellver». L’actuació tindrà accés a una inversió de 50.000 euros del pressupost municipal. El projecte de participació ciutadana es va iniciar amb 47 idees de les quals se’n van seleccionar vuit finalistes.