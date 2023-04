Un moviment popular amb el lideratge de l’ANC i el col·lectiu Ombrim Passos han anunciat per aquest diumenge una acció cultural i de protesta que inclou l’extracció de la barrera de pedres del Camí de la Vinyola que el Govern de l’estat francès hi va posar per considerar-lo un pas fronterer estratègic en el pas d’immigració il·legal.

Les dues entitats han activat una campanya de difusió via xarxes socials recolzada per les entitats de cultura popular de la Cerdanya fent una crida per assistir a l’acte i fer-hi equipat d’eines per retirar les grans roques i terra que barren la carretera. Es tracta d’un conjunt format per pilones de formigó, roques i terra posades per l’estat francès en contra de la voluntat explícitament manifestada pels ajuntaments dels dos costats de la frontera. L’ANC ha inclòs l’acció en el seu cicle «Els diumenges de l’ANC» i n’ha fixat l’inici a les onze del matí. Una marxa lenta des del local social de la Tor de Querol es desplaçarà fins el Camí de la Vinyola. El programa també inclou un parlament sobre l’exili viscut en aquest punt fronterer, un dinar popular i un ball. El Camí de la Vinyola va ser novament tallat el novembre de l’any passat aquesta vegada amb l’actual tanca de rocs després que en reiterades ocasions veïns anònims en retiressin les pilones de les tanques que hi posaven inicialment. França va iniciar els talls de les fronteres secundàries el gener del 2021 primer per la pandèmia i després pel control migratori.