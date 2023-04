La candidata de Treballem per Puigcerdà, Carme Martí, ha començat a desgranar el seu programa electoral afirmant que el gran canvi que necessita la vila te com a pedra de toc tenir la primera alcaldessa de la història: «cal ser molt valenta per ser alcaldessa. Cal valor per afrontar els problemes, en lloc de defugir-los; per canviar les coses, eliminant privilegis. En aquest punt, soc conscient que la vila afronta un escenari advers i complex que sabré gestionar amb decisió».

La candidata, que es va postular incialment per liderar Junts, ha remarcat en una primera trobada amb els veïns que «em preocupa Puigcerdà. No faré grans promeses que no podré complir, però m’ocuparé del funcionament diari dels afers públics».