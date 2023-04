Puigcerdà ha viscut una matinal de Sant Jordi diferent. El fet de caure en diumenge ha provocat una renovació en l’ambient tradicional de la festa de la rosa i el llibre, que en aquesta edició s’ha barrejat amb el turístic i, en un grau major que altres anys, amb el comarcal. Això ha estat així perquè al centre de la vila s’hi han mesclat fins a quatre ambients.

D’una banda l’ambient del mercat setmanal amb els veïns i visitants de l’Alta Cerdanya que aprecien la cultura del producte de proximitat. De l’altra el dels turistes i segons residents que han obert les cases el cap de setmana, en poca quantitat atès que es presenta un pont d’aquí a set dies. En tercer lloc el propi de Sant Jordi de Puigcerdà, amb les entitats, escoles i veïns de la vila anant de parada en parada;i finalment el comarcal, perquè la festa laboral ha provocat que molts cerdans que tradicionalment compleixen un ritual de Sant Jordi de mínims passant per la parada de llibres de l’escola local, en aquesta edició 2023 han fet el cop de cap amb la família i s’han desplaçat a Puigcerdà. En aquest sentit, també la Seu d’Urgell ha registrat una bona presència de veïns de Bellver, Martinet i la resta de la Cerdanya d’influència alt-urgellenca.

Amb aquesta unió d’ambients, el centre de Puigcerdà ha bullit amb una barreja multicolor de llibres, roses, verdures, fruites, parament de la llar, furgonetes locals i vehicles d’alta gamma al voltant del Passeig 10 d’Abril, on s’han mantingut les parades del mercat, les places Santa Maria i dels Herois, on s’han col·locat els llibreters i les floristeries professionals, i la veïna plaça del Call, on aquest any com a novetat s’hi han instal·lat les parades de les entitats i associacions de Puigcerdà i la Cerdanya. En total s’hi han exposat una trentena de parades de llibres i roses des de quarts de deu del matí, una vegada fetes les instal·lacions de les carpes, taules, cadires i domassos, i quarts de vuit del vespre a mesura que cada expositor anava esgotant l’estoc. Aquests espais de passeig han tingut també punts de connexió amb les llibreries Viladessau, Cadí i Màgia de Tinta, també als carrers del centre.