Que el romànic és un dels grans reclams del Pirineu és un fet que els gestors turístics de la Cerdanya ho saben de sempre. Ara, el nou projecte digital d’oferir un portal web amb la possibilitat de fer visites virtuals als temples més emblemàtics de la vall ho ha corroborat i ha esdevingut, a més, una eina més per incentivar la posterior visita real a la comarca. Cerdanya Turisme va registrar durant el 2022 un augment sobtat de visites a aquesta pàgina web específica sobre esglésies romàniques i, doncs, si durant el 2021 el portal va rebre 4.000 visualitzacions, durant l’any passat es van enfilar fins a les 14.000, més del triple, o, en percentatge, el 248% més.

Aquest volum de visualitzacions ha sorprès els mateixos responsables del programa i ha emppès els tècnics de l’àrea de turisme del Consell a plantejar-se fer el mateix amb altres segments de la seva tasca, com ara la resta del patrimoni cultural o els racons de natura més extraordinaris.

Maria Jiménez, tècnica de l’àrea de Turisme del Consell, ha explicat que «no ens esperàvem pas aquest augment; el que ens indiquen aquestes xifres és que la digitalització dona resultats». En aquesta línia, la nova eina virtual serveix també de reclam per al programa de visites reals «Les claus de les esglésies romàniques de la Cerdanya», que també ha impulsat el mateix Consell amb èxit: «La visita virtual funciona finalment com una prèvia a la sortida per la comarca», tal com ha apuntat Jiménez. El projecte d’un portal web específic sobre les esglésies romàniques va tenir l’any passat finançament de la Unió Europea i va suposar una inversió de 50.000 euros. Arran del projecte es van inventariar i fotografiar les esglésies dels disset municipis de la Baixa Cerdanya. Així, el Consell va activar una nova pestanya al portal de turisme a través del qual l’internauta, i visitant potencial a la vall, pot accedir als disset municipis i fer una visita virtual a la setantena d’esglésies i edificis religiosos de la Cerdanya. En aquesta navegació, el portal presenta imatges i un recorregut virtual a través de fotografies giratòries de 360 graus, així com informació històrica i arquitectònica de cada temple.

La pantalla fa de prèvia a les tres visites guiades

L’Oficina de Turisme de la Cerdanya i el Bisbat d’Urgell, propietari de la gran majoria de temples de la vall, porten a terme des del 2019 un programa de visites a les esglésies més emblemàtiques. El programa s’ofereix en les temporades turístiques amb el nom «Les claus de les esglésies de la Cerdanya» i permet, en tres rutes, fer un itinerari pel patrimoni arquitectònic religiós de la comarca. L’èxit de la proposta l’evidencia que el programa va arrencar amb dues rutes i l’estiu passat ja es va ampliar a una tercera per oferir més diversitat i permetre als visitants veterans descobrir noves ermites. Així, la primera ruta recorre Santa Cecília de Bolvir, Sant Climent de Talltorta, Santa Maria d’All i Santa Maria de Quadres. La segona, Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan Baptista de Riu i Sant Pere d’Olopte; i la tercera, Sant Esteve de Guils, Santa Eugènia de Saga, Sant Climent de Gréixer i Sant Pere d’Olopte.