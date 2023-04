El Govern de la Generalitat ha anunciat un pla de millora en la connectivitat en transport públic entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell i els pobles de la Cerdanya i l’Alt Urgell que hi ha a la conca alta del Segre amb un increment de viatges de la línia d’autobús.

El departament de Territori ha avançat que a partir del proper dimarts dia dos de maig, la línia d’autobús L0576 que uneix Llívia, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i La Seu d’Urgell incrementarà el número de freqüències per facilitar la connexió entre les dues comarques. Així, el servei disposarà de 17 expedicions d’anada i 18 de tornada durant els dies feiners i de vuit expedicions d’anada i nou de tornada els caps de setmana. Amb aquestes incorporacions seran set les noves expedicions entre setmana i dues les noves expedicions durant els caps de setmana, segons ha remarcat el mateix departament. En paral·lel, el servei també ha modificat horaris per millorar la connexió amb la línia de tren R3 de Rodalies de Catalunya, que uneix Puigcerdà, Vic, Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat i afavorir la intermodalitat als usuaris. En aquest sentit, les freqüències de l’autobús de línia, que presta l’empresa Alsa, es coordinarà millor amb les set freqüències de tren que uneixen diàriament Puigcerdà amb Barcelona, les quals són a dos quarts menys cinc de sis, les set i tres, dos quarts i dos minuts de nou, dos quarts i dos minuts d’onze, dos quarts i dos minuts de dues, dos quarts i dos minuts de cinc i les set i dos del vespre. Des del departament de Territori han apuntat que «tot plegat, són mesures que donen resposta a les peticions dels ajuntaments i del Consell Comarcal de la Cerdanya per millorar els serveis de transport de viatgers a la zona»

Més de 46.000 viatgers

El mateix departament de Territori ha ofert unes estadístiques de la línia L0576 que afirmen que l’any passat va transportar un total de 46.075 viatgers, la qual cosa equival al 46,6% més que l’any 2021, quan se’n van comptabilitzar 31.424. L’any 2019, abans de la pandèmia, va transportar 56.705 viatgers. Aquestes xifres suposen un transport diari de 126 persones de mitjana.

La línia circula principalment per la N-260 i enllaça Llívia, Puigcerdà, Martinet o La Seu d’Urgell, entre d’altres poblacions. En funció de l’expedició, l’autobús es desvia per les carreteres C-162 i LP-4033 b, l’Obaga de la vall, per donar servei a Queixans, Urtx, Alp, Das o Baltarga.