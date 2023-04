Betula (www.betula.larada.coop) és un projecte de promoció local i comunitària dels pobles del Parc Natural del Cadí-Moixeró a través de la divulgació de la història social i ecològica del territori, la creació d'espais de debat i l'acompanyament a iniciatives locals a través del l'intervenció comunitària. Persegueix la implementació d'actuacions concretes que encaminin el territori cap a un horitzó de sostenibilitat territorial, fent-ho sempre des del teixit local divers i fomentant l'acció col·lectiva.

Aquesta primavera el projecte inicia un cicle de debat participatiu als pobles del Cadí-Moixeró, "Processos de gentrificació als pobles petits i de muntanya: impactes, alternatives i resistències", abordant – de manera telemàtica - els processos de gentrificació habitacional i alimentària i explorant alternatives d'estalvi des de l'ESS. Aquest bloc de xerrades i debat col·lectiu és el preludi per encarar el segon bloc de les jornades, que consisteixen en tres trobades veïnals amb tallers d’escenaris de futur: “I el Cadí-Moixeró, n’està o en pot estar de gentrificat? Pensem en el futur, forcem reflexions, repensem alternatives.” El bloc de xerrades virutal s’inicia el dia 2 de maig, parlant sobre l’accés a l’habitatge i gentrificació habitacional al Cadí Moixeró. Hi participarà un ponent de cada una de les comarques: en representació del Berguedà hi intervindrà Joan Moreno, codirector de la publicació «Desenvolupament rural i noves habitabilitats» i professor a la UPC; en representació de la Cerdanya, hi haurà el Sindicat de l’Habitatge de la Cerdanya; i en representació de l’Alt Urgell, l’associació Reviure les Valls, situada a la vall de la Vansa. Tots ells ens explicaran quina és la situació a nivell d’habitatge a cada un dels territoris, i com s’estan treballant propostes per fer front a aquesta situació. La segona xerrada del cicle, el 4 de maig, tractarà sobre les transformacions productives de muntanya i gentrificació alimentària del Cadí-Moixeró, i anirà a càrrec de Ismael Vaccaro, professor d'antropologia i ecologia política a McGill University; Camila del Mármol, professora d'antropologia a la UB; i Ferran Canudas, de l’Arada Creativitat Social i doctorand a la UB. Finalment, la darrera ponència virtual, el dimarts 9 de maig, anirà a càrrec de Abdoulaye Fall, Associació de Comunitats Autofinançades (ACAF) i Toni Llotge, Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, que parlaran sobre opcions i oportunitats per construir alternatives des de l'estalvi del territori i l'Economia Solidària. Un cop tancat el cicle de debats, el 12 i 13 de maig es duran a terme les trobades veïnals sobre escenaris de futur. Es duran a terme de manera presentacial a Bagà, Bellver de Cerdanya i la Vansa i Fórnols, amb l’objectiu de prerefigurar estratègies locals i comunitàries per avançar cap a un futur desitjat, a través de la participació i deliberació col·lectiva.