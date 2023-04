El Museu de Llívia obrirà la consulta del seu fons de llibres essencialment relacionats amb la farmacologia a través de la inclusió del seu arxiu al catàleg general del país i al sistema de recerca en xarxa per digitalitzar, posteriorment, els llibres i oferir-los també a l’estudi en línia. El fons bibliogràfic de Llívia el formen més de 400 volums dedicats majoritàriament a la farmacologia antiga, entre els quals quatre farmacopees del segle XVIII que el mateix museu ha restaurat.

El museu ha tramitat la documentació per demanar les subvencions que li han de permetre incloure’s en el Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i, més endavant, la digitalització i la difusió de fons bibliogràfics patrimonials, segons han explicat des de l’equipament municipal. La iniciativa té l’aval tècnic i una subvenció de la direcció general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. El director del museu, Gerard Cunill, ha explicat que «es tracta d’obrir i facilitar l’arxiu documental del Museu de Llívia, a través de la xarxa de biblioteques del país, a totes les persones interessades. A la consulta que es podrà fer en línia, a qualsevol de les biblioteques de Catalunya, s’accedirà al títol del document en qüestió. L’interessat, posteriorment, s’haurà de posar en contacte amb el museu per consultar el document, que és un pas que s’ha de fer, encara, presencialment». Sobre això, Cunill ha anunciat que en un futur proper l’arxiu del Museu de Llívia serà, amb tota probabilitat, escanejat: «És la segona de les fases. Les subvencions van dirigides en les dues línies. Però, hem d’anar pas a pas. Primer demanem la inclusió al catàleg i, més endavant, tramitarem la segona fase». L’equipament que gestiona el fons documental i d’objectes de l’antiga Farmàcia Esteva ha argumentat que «el catàleg és un recorregut pels centres on es conserva el patrimoni bibliogràfic de Catalunya, i posa el focus principal en les entitats que guarden col·leccions de monografies impreses des de l’època incunable fins a les primeres dècades del segle XX». Entre els exemplars més valuosos del fons del Museu de Llívia hi ha les quatre farmacopees. Es tracta de quatre volums «importants i valuosos, en algun cas, exemplars poc comuns», que formaven part de la biblioteca de la família Esteva, segons han explicat des del museu. «Són compendis farmacològics del segle XVIII que, en el seu conjunt, reflecteixen el debat mèdic que es va produir en aquella època entre els moviments; una farmàcia antiga i la farmacologia més moderna», segons el director del museu, Gerard Cunill.