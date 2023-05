El departament de Serveis Socials del Consell Comarcal de Cerdanya i l’Àrea Bàsica de Salut de Puigcerdà, que gestiona l’atenció primària de la comarca, han engegat la realització d’una diagnosi sobre la gent gran dels disset municipis per, després, portar a terme un pla d’acompanyament a la solitud no volguda i l’atenció mèdica.

L’estudi sobre la situació i els hàbits de la gent gran de Cerdanya es fa en el marc del «Pla comarcal envelliment km 0», el qual compta amb el suport del departament de Drets Socials de la Generalitat i el finançament dels fons de la Unió Europea Next Generation. La diagnosi ha de permetre els tècnics del Consell i de la Fundació Hospital de Puigcerdà conèixer tres factors claus en la rutina diària dels cerdans majors de 65 anys: el seu estil de vida, els recursos de què disposen i les activitats que fan.

Així, l’anàlisi de la població gran de cada municipi té com a objectiu «detectar quines febleses o mancances tenen els diferents municipis de la comarca i aprofitar les fortaleses del territori per prendre accions dirigides a combatre la solitud no volguda», segons han detallat els responsables del programa.

Una vegada estigui feta la diagnosi, els tècnics establiran un pla de treball amb accions concretes sobre cada cas. En aquest sentit, des de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de Cerdanya han apuntat que «les actuacions lligades al projecte es plantegen amb un abordatge preventiu i amb un enfocament comunitari a fi d’afrontar els reptes de l’envelliment, la fragilitat i les situacions de dependència o de discapacitat de les persones».

Població local envellida

La última actualització estadística de la Generalitat sobre la Cerdanya dibuixa una piràmide de població amb 19.443 persones, de les quals 9.484 viuen a la capital en un entorn de majors recursos i la resta en pobles el més gran dels quals és Bellver amb 2.176. Del total de 19.443 persones de la Cerdanya, 3.544 tenen 65 anys o més, la qual cosa equival al 18,2% de la població. A Catalunya és el 14%. Aquest percentatge es dispara fins el 34% sumant la projecció dels pròxims anys amb els 3.051 cerdans d’entre 55 i 65 anys.