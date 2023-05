El departament de Salut ha anunciat que a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ja s’han incorporat els cinc fisioterapeutes previstos. El mateix departament ha apuntat que «l’objectiu de la implantació d’aquests perfils als centres d’atenció primària (CAP) és la realització d’activitats per promoure i millorar l’autonomia, prevenir les malalties musculoesquelètiques i reduir el consum farmacològic». Per aquest motiu, els professionals se centraran sobretot en «patologies d’alta prevalença i baixa complexitat com ara dolors de cervicals, genolls, maluc i espatlla i en la prevenció de la discapacitat en persones amb alteracions del funcionament i en situació de prefragilitat o risc de fragilitat».

Aquest nou servei es durà a terme bàsicament en modalitat grupal. Així, el fisioterapeuta s’integrarà en equips d’atenció primària multidisciplinaris i, per la seva expertesa es coordinarà, per una banda, amb els actius de salut que fomenten l’activitat física i per altra, amb els serveis de rehabilitació de referència que ho necessitin, segons ha explicat el departament. D’aquesta manera, el nou professional mèdic de la comunitat de cada CAP contribuirà a prestar una atenció «més completa a les necessitats dels pacients i a la millora de la qualitat global del procés assistencial».