Els joves de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà, l’únic públic de la Cerdanya que concentra alumnes de tota la comarca, han participat en una jornada oberta sobre salut mental i conducta que els ha permès prendre consciència de l’addicció que pateixen especialment a la seva edat a les xarxes socials i els dispositius tecnològics.

El Cicle Formatiu Sociosanitari de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà ha organitzat la jornada principalment per als seus alumnes però també per al personal mèdic local gràcies a la coorganització amb la Fundació Hospital de Puigcerdà, l’Hospital de Cerdanya, la Fundació Althaia, Adis i Tallers de Cerdanya.

Abans de la celebració de la jornada, els alumnes han treballat a les aules els hàbits tecnològics i de xarxes socials amb la conclusió, entre d’altres aspectes que el 80% dels joves s’hi registra abans dels catorze anys i el 18% abans dels disset, de manera que abans d’aquesta edat, encara sota els 18 que marca l’edat adulta oficial, el 98% dels joves ja és a la societat virtual sense filtres i esquivant els controls d’edat.

Els alumnes també han constatat a través d’enquestes que el 25% dels joves s’estima més la relació a través de les pantalles que quedant amb els amics de veritat. En la jornada hi han intervingut professionals de la medicina com ara Dominica Diez de la Fundació Althaia, la qual ha analitzat com les addiccions afecten al benestar emocional i ha donat claus per prevenir-les.