La treballadora de Veritas acomiadada a Puigcerdà: «Fins i tot la constitució defensa la pluralitat de llengües»

La treballadora de la botiga Veritas de Puigcerdà acomiadada per parlar en català a clients que se li adreçaven en castellà ha explicat que dies abans de rebre la notificació, l’encarregat de l’establiment va demanar-li de parlar en castellà a una companya per, així, ensenyar-li el català amb el compromís que aquesta companya intentaria parlar català.

Així ho ha explicat la treballadora, el nom de la qual ha preferit mantenir en l’anonimat per temor a patir represàlies en l’àmbit laboral de la Cerdanya. L’empleada, que era a l’empresa des de la primera setmana de febrer, ha narrat que els conflictes amb la llengua ja van començar els primers dies: «vaig coincidir amb una companya que em va dir que entenia el català però que no li agradava i em va demanar si li podia parla en castellà; com que em va dir que l’entenia i per mi no era motiu suficient per parlar en castellà, vaig continuar en català».

Arran d’aquest primer episodi, l’encarregat superior de la botiga la va cridar i la proposar «mira, quan coincideixis amb la companya, fareu una pràctica, tu li parlaràs en castellà per practicar i ella et parlarà en català per practicar, a la qual cosa els vaig dir que a mi no em calia practicar castellà perquè m’he tret una carrera en castellà i, en canvi, si li parlava en català ella el podia aprendre». En aquest punt del debat laboral, la treballadora va haver d’al·ludir a la constitució espanyola per recordar-los que «fins i tot la constitució defensa la pluralitat de llengües així com el seu respecte i reconeixement». Després d’això, una encarregada superior va visitar l’establiment i l’empresa va emetre un missatge dient que s’havia de parlar als clients amb la llengua en la qual s’adreçaven al personal. Els responsables de Veritas de Puigcerdà han refusat explicar la seva versió dels fets i s’han remès a les oficines centrals de l’empresa.

La Plataforma per la Llengua, que ha agafat la defensa legal del cas per veure-hi una discriminació, ha explicat que els fets van produir-se el 31 de març, quan la treballadora va ser notificada que no havia superat el període de prova. L’entitat recull que l’afectada va seguir fent servir el català a l’entorn laboral i amb els clients, i que «accedia a canviar de llengua si algun client no l’entenia». Al cap de deu dies de la incorporació, l’encarregat hauria enviat un missatge de WhatsApp al grup dels treballadors, alertant que «a l’hora d’atendre un client, se li ha de respondre en el mateix idioma en què s’expressi». No respectar l’ordre, advertia, suposava «una falta greu» i podia «ser motiu de sanció». La consigna s’aplicava tant si el client parlava en català com en castellà. Un cop ja acomiadada, la treballadora va tornar a l’establiment, on va demanar l’encarregat que li expliqués els motius de l’acomiadament i ho va enregistrar.

Veritas ha emès un comunicat en el qual «nega rotundament» que l’acomiadament sigui a causa de la llengua i apunta que «la persona ha publicat un vídeo que s’ha gravat sense consentiment i que ha estat editat, raó per la qual no recull la totalitat i realitat de la conversa. Fa més d’un mes que vam comunicar de manera oficial a la persona la finalització del període de prova per no complir les expectatives per les quals va ser contractada. En cap cas, la finalització del seu contracte va ser per motius lingüístics. En aquest context, estem analitzant el cas, per aclarir-ne tots els detalls, i revisarem els procediments interns per garantir el compromís amb la nostra llengua, amb el màxim respecte per la pluralitat lingüística». Veritas, hi afegeix, «vol expressar públicament el seu respecte, estima i defensa de la llengua catalana. És la nostra llengua i la sentim com a pròpia».