La construcció de la pleta de Ger, amb 50 cases unifamiliars al costat del nucli històric més la vintena de protecció oficial que s’hi hauran de fer en un futur, ha empès l’Ajuntament a obligar la promotora de l’obra a construir una rotonda a la N-260. El nou giratori té com a finalitat evitar el col·lapse que el consistori es veia a sobre cada divendres i diumenge per assumir pel centre d’un poble amb un padró de 512 persones el pas dels més de 150 nous veïns de segona residència.

El planejament urbanístic de Ger preveia que l’accés a la nova zona residencial havia de ser l’antic camí del cementiri. Aquest vial, però, tan sols permetia l’entrada a la pleta venint de Puigcerdà, de manera que la major part del trànsit hi hauria entrat per l’accés central dels carrers del poble. Davant d’això, l’Ajuntament ha instat la promotora i el ministeri de Foment a realitzar la nova rotonda, el cost de la qual, al voltant dels 600.000 euros segons l’estimació del consistori, ha hagut d’assumir la promotora de les cases, Tosa 2.500. Aquest és el preu mínim d’una de les 50 cases de la urbanització. La rotonda, que ha d’estar enllestida per la campanya d’estiu, serà la quarta en el tram de l’N-260 que travessa la Cerdanya, amb les de Guils, Corcs a Bellver i la pont del Segre de Bellver. El giratori també assumirà el trànsit d’accés a la zona esportiva.