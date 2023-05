Dues de les entitats socials amb més representació de Llívia han demanat a la resta de veïns i al sector comercial local que es disfressin i guarneixin les botigues en el segon cap de setmana de maig per tal de reimpulsar l’ambientació de la Festa del Castell i convertir l’enclavament durant dos dies en un recinte medieval. Aquest any es compleix una dècada des que l’Ajuntament va decidir crear aquesta festa per commemorar el naixement de la vila.

L’Ajuntament ha explicat que la festa ja està preparada per commemorar, al voltant de les restes arqueològiques del castell, sobre el turó que domina la vila, els fets històrics que són en la gènesi de la població. Així, el consistori ha apuntat que «Llívia ja ho té gairebé tot a punt per a la celebració de la Festa del Castell. La Colla Castellera de Cerdanya, l’escola Jaume I de Llívia i l’Ajuntament organitzen aquest esdeveniment, que també té la col·laboració de l’Associació de Veïns de l’Enclau». Tant és així que la programació de les activitats començarà dissabte dia 13 de maig amb la diada castellera, que aplegarà les colles dels Xiquets de Cambrils, Laietans de Santa Coloma de Gramenet i la Colla Castellera de Cerdanya. L’endemà, diumenge, es viurà la jornada central d’aquesta celebració de recent creació amb una diada que començarà a les dotze del migdia amb la commemoració de la Carta de Poblament amb què l’any 1257 Jaume I va atorgar el privilegi als veïns de construir l’actual vila al peu del turó. En aquest acte els infants i exalumnes de l’escola Jaume I de Llívia faran la representació de l’oferiment d’aquest privilegi en una escenografia que inclourà danses medievals. Per facilitar l’accés al castell, des de dos quarts d’onze del matí l’Ajuntament posarà a disposició dels veïns un servei gratuït de transport que des de l’aparcament de l’església pujarà al recinte murallat. A les dues del migdia es farà el dinar popular al voltant de l’església, i a les cinc es farà un ball. Aquest any l’escola Jaume I de Llívia i l’Associació de Veïns de l’Enclau «animen els veïns i les veïnes a disfressar-se amb vestuari medieval. Escola i entitat veïnal, amb la voluntat d’impulsar la festa, també demanen als comerços locals que guarneixen els establiments». La segona setmana de maig Llívia celebra des de l’any 2013, aquest any en celebrarà l’onzena edició, el dret que li va concedir l’any 1257 el rei Jaume I el Conqueridor. A partir d’aquest dret, els veïns que llavors vivien al castell van poder habitar la part baixa del turó, on s’assenta la fortificació i, així, fundar la vila tal com es concep avui.

Des de llavors la festa s’ha consolidat en el calendari local i comarcal.