El Consell Comarcal de la Cerdanya compra un local per ampliar el de Serveis Socials

El Consell Comarcal de Cerdanya ha comprat uns locals baixos al centre de Puigcerdà per ampliar les instal·lacions de l’àrea de Serveis Socials. El local, de 300 metres quadrats, està situat a tocar de, justament, la seu d’aquest departament en el xamfrà que formen els carrers Alfons I i Higini de Rivera.

El Consell ha adquirit els locals per un import de 360.000 euros amb la intenció d’activar en els pròxims mesos un projecte de reforma dels espais interiors per tal d’adequar-los a les necessitats de personal i d’atenció als usuaris del mateix departament. Les noves dependències no tan sols se sumaran a l’actual seu de l’àrea, que fa uns 180 metres quadrats, sinó que n’esdevindran les oficines principals perquè són més grans i lluminoses. Així, en el nou local el Consell preveu ubicar-hi, per exemple, els entorns d’atenció als usuaris. En aquest sentit, els Serveis Socials és una de les principals competències de l’òrgan comarcal, amb la prestació de serveis bàsics d’atenció social a famílies, particulars i alumnes; la gestió del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç; la gestió de l’àrea d’Igualtat, convivència i cohesió social; L’Espai Cerdanya que ofereix un entorn lúdic als infants fins als 14 anys; o el Servei d’Intervenció Educativa. Fa dos anys el mateix Consell Comarcal ja va portar a terme un projecte de remodelació i modernització de les instal·lacions de la seu de Serveis Socials del carrer Alfons I.