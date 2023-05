El regants de la Cerdanya no tenen cap notificació de moment de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que hagin de restringir la captació d’aigua. No tan sols no la tenen sinó que alerten que ells ja agafen menys aigua de la que els toca d’acord amb els tractats internacionals que els permeten captar del cabal del riu Querol, a l’Alta Cerdanya.

La comunitat de regants del canal de Ger, el més llarg de la comarca, que, amb 18 quilòmetres rega els prats de la Solana, ha començat aquest mes de maig la temporada de regar. Ho fa amb l’aigua que capta la Tor de Querol i porta fins a Isòvol per una sèquia que gestionen uns 400 regants. El president de la comunitat, Pere Oliu, ha argumentat que «a nosaltres ningú no ens ha dit res, però de totes maneres, ens ho haurien de dir tant d’Espanya com de França, perquè nosaltres agafem l’aigua allà». «Amb tot», apunta Oliu, «nosaltres ja agafem menys aigua de la que ens toca perquè dels 800 litres per segon que ens reconeixen els tractats, n’agafem 650 litres perquè ja ho considerem suficient». Oliu ha considerat que «en principi no tenen perquè aplicar-nos restriccions, però ja veurem». A la Cerdanya també reguen els prats altres sèquies menors situades aigües avall del Canal de Ger com ara el de la Fleca Vella, la de Bolvir, la dels pagessos de Puigcerdà o la de Talltorta. El president dels regants de Ger, que abasta una superfície de 1.500 hectàrees, ha apuntat que per ara els prats cerdans no pateixen la sequera perquè pels rius i torrents hi baixa prou aigua i, a més, en les últimes setmanes ha plogut a les capçaleres.

Dilluns, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) va exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que garanteixi l’aplicació de les mesures restrictives derivades de la declaració de situació excepcional per sequera extraordinària a tota la conca del Segre. Aquesta petició es feia afectant «tant aigües amunt com avall dels embassaments d’Oliana i Rialb», de manera que els regants de la plana de Lleida feien referència als regants de l’Alt Urgell i la Cerdanya, a la conca alta del Segre. La petició la van elevar a la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual. D’aquesta manera, la CGRCU pretén assegurar-se que les mesures de reducció de dotacions i prohibició del reg es facin efectives a totes les comunitats de regants i usuaris amb concessions en tot el tram del riu Segre sense excepcions.

Debat a la bilateral entre estats

En aquesta mateixa línia, la junta de govern va acordar la necessitat que des de la CHE s’extremi el control dels volums retornats del riu Arieja a la conca del Segre en el marc de la restitució dels volums transvasats fixada en l’acord d’aprofitament del llac Llanós, a l’Alta Cerdanya. Aquest tràmit involucra les comissions bilaterals entre els estats espanyol i francès. Sobre aquest aspecte, Pere Oliu ha apuntat que «el control correspon a la Confederació, França ja compleix els litres que ha de deixar, la cosa és en quins mesos els deixa anar, perquè el que ens interessa és que la deixin a l’estiu».