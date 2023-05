El que va començar com un intent per reimpulsar la tradició de la Flama del Canigó a la Cerdanya està esdevenint en la creació d’un nou espai de retrobament transfronterer com la Diada de Cerdanya i el premi Cerdà de l’Any. La comissió que ha pres les regnes de la festa a l’entorn de la nit de Sant Joan, rellevant Òmnium Cultural, ha anunciat la repetició de la comitiva de l’any passat amb la incorporació de noves entitats i institucions dels dos costats de la frontera estatal fins al punt de situar-se en tan sols dues edicions com una de les festivitats referents que involucri tota la vall.

En aquesta nova edició de la comitiva que baixarà la flama del cim del Canigó s’hi han incorporat les entitats Puigpedrós Associació, l’Institut d’Estudis Ceretans, Cerdagne-Rando, i el Team Velo de ciclistes de l’Alta Cerdanya. D’aquesta manera, la Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de la Cerdanya queda integrada pel Grup Excursionista Cerdanya, Òmnium Cultural, Ateneu Popular Cerdanya, ANC, Grallers de la Colla Castellera, Club Ciclista Bellver, Ciclistes de Cerdanya, Puigpedrós Ass, Institut d’Estudis Ceretans, Team Velo, Cerdagne-Rando i, alhora, compta amb la participació dels ajuntaments de Montlluís, al Capcir, Sallagosa, Llívia, la Guingueta d’Ix, Puigcerdà, Alp, Bolvir, Bellver i Montellà i Martinet. Segons han explicat els responsables de la comissió, a partir de la matinada del 22 al 23 de maig i el mateix matí del 23 hores abans de la revetlla, «la Flama recorrerà la Cerdanya de Montlluís fins a Martinet formant, en un ambient festiu, una rua de músics i grallers que custodiaran grups de ciclistes i cotxes». La celebració agafa la referència de l’any passat, quan, amb la participació d’uns 50 voluntaris, els «Equips de Foc» van fer arribar la Flama a 40 pobles de l’Alta i Baixa Cerdanya. La comissió ha remarcat que l’edició de l’any passat es va viure amb «un notable èxit, que, unit a la participació d’ajuntaments, escoles, entitats excursionistes, culturals, esportives i, sobretot, de molta gent, ens anima a seguir treballant per fer més gran aquesta tradicional festa».