Puigcerdà ha estrenat la remodelació de l’avinguda Pirineus amb un aspecte més obert i espais per a terrasses. Les obres, iniciades el mes de gener, han permès reurbanitzar aquest vial clau en la connexió de l’entrada principal de la vila amb l’entorn de l’estació de Renfe per donar-li un aspecte més de passeig que de carrer, segons la voluntat de l’Ajuntament.

Les obres han finalitzat i els operaris han enllestit els acabats amb la senyalització horitzontal i vertical per al trànsit, la instal·lació de mobiliari com ara bancs en algun tram i, principalment, pel que fa a la novetat estètica, arbres que quan creixin i ampliïn les copes configuraran al vial l’escenari de passeig que persegueix el consistori. En aquesta línia, la proliferació d’establiments de restauració en el mateix carrer i la resta del Barri de l’Estació ha consolidat també la presència de terrasses en alguns trams del vial. En aquest sentit, l’objectiu de l’actuació per part del govern municipal ha estat el de «dignificar» l’avinguda.

Les obres també han permès renovar les voreres i un ferm que estava malmès pel desgast i l’erosió del gel i la sal de l’hivern. Finalment, l’avinguda ha conservat els dos sentits de circulació a fi efecte de facilitar el pas del trànsit de l’entrada principal de Puigcerdà cap a la ronda de circumval·lació cap a la zona industrial i el llac. El projecte urbanístic ha tingut un pressupost de 150.000 euros, que ha aportat el mateix Ajuntament de Puigcerdà de fons propis.