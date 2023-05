Els ramaders criadors de bestiar boví de raça bruna del Pirineu, que aquest cap de setmana s’han reunit a la Cerdanya al voltant del concurs nacional, han alertat que la sequera persistent pot arribar a posar en perill el negoci a causa de l’increment de preu dels farratges. La manca de pluges fa que els prats no produeixin i, en conseqüència, que hi hagi escassetat de l’aliment dels ramats, especialment els de les explotacions que no tenen la possibilitat de transhumar als prats d’altura durant l’estiu.

El preu del farratge s’ha multiplicat per cinc en els últims mesos perquè, bàsicament, n’hi ha molt poc. L’escenari és especialment greu a les granges de la plana, on, a més, les macroexplotacions acaparen el poc estoc de farratges. Els farratges més consumits a les explotacions ramaderes són l’alfals, civada de flor, festuca i herba. En aquest sentit, l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha donat per perdut el 80% de la collita anual de cereal de secà, com ara l’ordi, blat i civada, i el 60% de la de farratge.

A la Cerdanya i al Pirineu la situació és de moment menys alarmant perquè els ramats es traslladaran a les pastures altes a partir de Sant Joan i en les últimes setmanes els cabals de torrents i rius han crescut gràcies a les últimes pluges. Amb tot, els ramaders temen que a partir del juny podrien patir per regar els prats de dall, d’on surt principalment el farratge del bestiar local.

Aquesta situació contrasta amb el moment que viu el sector quant a engreix d’animals i venda de caps per al mercat carni. En certa manera, el sector viu una contradicció en el fet que obté bons preus al mercat pel producte final i, en canvi, no ho pot traduir en beneficis per l’increment del cost dels farratges. El president de la Federacó de Raça Bruna, Martí Orriols, ha argumentat que «el preu de la carn és bo, però la situació general fa que les explotacions pateixin; ha estat un desastre i ho continuarà sent. Si continua la sequera uns mesos més, el negoci serà totalment insostenible; ens podríem arruïnar tenint un bon preu de la carn».