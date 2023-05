El Sindicat de l’Habitatge de Cerdanya ha obert una línia d’assessorament pel que fa als drets en matèria d’habitatge per tal que els afectats de situacions abusives en contractes de lloguers o en hipoteques a la comarca tinguin una eina per reclamar els seus drets. La línia d’assessorament compta amb el suport logístic del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Pròximament, l’entitat organitzarà assemblees obertes sobre casos concrets per donar a conèixer aquests drets en matèria d’habitatge.

El nou col·lectiu ha celebrat aquest dilluns al vespre la primera assemblea oberta en una trobada a Bellver que amb una trentena de persones. Des de l’entitat s’han mostrat satisfets per aquesta assistència i la repercussió que va agafant de mica en mica el moviment en defensa d’un accés digne a l’habitatge a la comarca. El membres que formen aquest nou moviment de base popular han establert durant la trobada la necessitat de recalcar als dirigents polítics municipals que «no n’hi ha prou amb promoure pisos de protecció oficial sinó que el que cal fer és gestionar el parc d’habitatge que ja hi ha». En aquest context, des del Sindicat han remarcat que «a la Cerdanya no necessitem més habitatges, ja n’hi ha de sobra, els polítics han d’apostar per la rehabilitació, les borses d’habitatge, per l’expropiació els habitatges buits i en runes i tot un seguit de mesures abans que construir-ne més».

Des del Sindicat també han apuntat que un dels factors que exigeix a l’administració és que freni la concessió de llicències d’ús turístic per habitatges i que reguli aquest sector. En aquest sentit, des del col·lectiu han demanat als responsables locals que sancionin les pràctiques turístiques sense llicència. En la reunió hi han pres part alguns membres de candidatures electorals. En aquest sentit, des del Sindicat han apuntat que «ens agrada que vinguin polítics a les reunions però també els exigim que no es limiti a un simple postureig i que, doncs, treballin per aquests drets;estarem sobre les seves decisions polítiques i les supervisarem per garantir l’accés a l’habitatge».