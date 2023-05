L’Associació Universitària de Cerdanya (Aucer) ha obert els processos per a inscriure’s als cursos de la que serà la 25a edició de la Universitat d’Estiu Ramon Lllul Puigcerdà, que se celebrarà del 10 al 14 de juliol. L’alcalde, Albert Piñeira, i la presidenta de l’Aucer, Àngels Terrones, han confirmat la continuïtat de la col·laboració per matenir la Universitat d’Estiu.

La graella fa una aposta per les temàtiques locals i ha previst els cursos La Pau dels Pirineus (1659): un llarg conflicte internacional i la seva repercussió sobre la Cerdanya; Monogràfic Schubert-Chopin; Solucions sistèmiques per millorar la comunicació paternofilial: àmbit escolar, domèstic i social; Constel·lacions familiars aplicades a l’esport; Parlar en públic: superar-se, arriscar, influir; Tècnica Alexander aplicada a cantaires i músics; Fer un hort de muntanya; Introducció en ESS i Cooperativisme per a docents; i La Llei 9/2017 de 8 de novembre dels contractes de sector públic: experiència de l’aplicació i els aspectes claus durant els cinc primers anys.

Igualment, la URL ha previst la celebració quatre trobades professionals amb la XXI Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica amb el debat «L’atenció primària clau per a la transformació del sistema de salut», la IX Jornada de Desenvolupament Rural, amb el debat «Els boscos i la gestió forestal a la Cerdanya: situació actual i reptes de futur», la III Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica i el Summit Digital Entertainment 2023.